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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Даниил Медведев: «Рад впервые быть в четвертьфинале»

06:33
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Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над немцем Домиником Кепфером в четвертом круге US Open. Медведев впервые вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

— Прежде всего. Какой отличный матч. Доминик играл хорошо, поздравляю с фантастическим турниром для него. Рад впервые быть в четвертьфинале, — написал Медведев в своем Twitter.

За право выйти в полуфинал Медведев сразится со швейцарцем Стэном Вавринкой.

Медведев вышел в 1/4 финала US Open

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