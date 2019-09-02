Даниил Медведев: «Рад впервые быть в четвертьфинале»

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над немцем Домиником Кепфером в четвертом круге US Open. Медведев впервые вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

— Прежде всего. Какой отличный матч. Доминик играл хорошо, поздравляю с фантастическим турниром для него. Рад впервые быть в четвертьфинале, — написал Медведев в своем Twitter.

За право выйти в полуфинал Медведев сразится со швейцарцем Стэном Вавринкой.

Медведев вышел в 1/4 финала US Open