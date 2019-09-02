Даниил Медведев: «Рад впервые быть в четвертьфинале»
06:33
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над немцем Домиником Кепфером в четвертом круге US Open. Медведев впервые вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема».
— Прежде всего. Какой отличный матч. Доминик играл хорошо, поздравляю с фантастическим турниром для него. Рад впервые быть в четвертьфинале, — написал Медведев в своем Twitter.
За право выйти в полуфинал Медведев сразится со швейцарцем Стэном Вавринкой.
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