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Сегодня, 11:15

Медведев — о матче с Боржешом: «В конце третьего сета я начал ошибаться, потому что физически уже умер»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Третья ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу над португальцем Нуну Боржешом (6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1) в четвертом круге Australian Open-2024.

«Третий сет был физически тяжелым, потому что он играл очень агрессивно. Как только я выполнял один недостаточно агрессивный или глубокий удар, он полностью вкладывался. Это впечатляло. В концовке третьего сета я играл недостаточно глубоко и хорошо, допускал ошибки, двойные. Но после третьего у меня была одна мысль: «Придется играть четвертый, ничего не изменишь». И я только надеялся, что не придется играть пятый. И рад, что не пришлось», — сказал Медведев после матча.

Также россиянин рассказал, что до матча физически чувствовал себя на 100 процентов, но Боржеш заставил его побегать и из-за этого в третьем сете россиянин начал ошибаться.

«Но ошибки позволили восстановиться, и в четвертом я сумел прибавить. Мог ли я поднажать в конце третьего и не играть четвертый? Не знаю. Но теперь я снова уставший», — сказал Медведев.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с поляком Хубертом Хуркачем, который ранее обыграл француза Артура Казоа (7:6 (8:6), 7:6 (7:3), 6:4). Счет в личных встречах 3-2 в пользу Хуркача.

Медведев в 9-й раз в карьере вышел в 1/4 финала турнира «Большого шлема»: 4 раза — на US Open, 3 — на Australian Open, по одному разу — на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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