Медведев — о победе над Миллмэном: «Отличный матч. Физически нам обоим было тяжело»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Джоном Миллмэном (7:5, 6:2, 6:2) во втором круге Australian Open.

«Я думаю, это был отличный матч. Счет во второй и третьей партии не отражает всего того, что происходило на корте. В первом сете ему удалось трижды сделать брейк. Такое случается нечасто, так что я немного разочарован собой, но он играл великолепно.

Физически нам обоим было тяжело, я думаю. В один момент в первом сете я подумал: «Как же я с этим справлюсь?» Я был очень уставшим, мне просто нужно было продолжать. У меня был один брейк-пойнт, это был хороший розыгрыш, я сделал удар кроссом, а он даже не побежал. Я подумал: «Ладно, ему тоже тяжело», — приводит слова Медведева сайт ATP.

В третьем круге турнира «Большого шлема» 26-летний россиянин сыграет с победителем матча Себастьян Корда (США) — Йосуке Ватануки (Япония).