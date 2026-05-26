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Медведев поспорил с женой по ходу матча на «Ролан Гаррос»: «Мне уйти?»

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вступил в спор с супругой Дарьей по ходу матча первого круга «Ролан Гаррос».

8-я ракетка мира уступил австралийцу Адаму Уолтону со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.

В первом сете при счете 2:4 Дарья обратилась к супругу: «Всем жарко, надо себя хорошо вести». Медведев ответил: «Буду попадать, буду хорошо вести. Какого **** ауты?» На вопрос супруги нужно ли ей уйти, теннисист промолчал.

Даниил Медведев.«Буду попадать — начну хорошо себя вести». Медведев вновь проиграл в первом круге «Ролан Гаррос»

Медведев проиграл в первом круге Открытого чемпионата Франции в третий раз за последние четыре года. Его лучшим результатом на «Ролан Гаррос» был выход в четвертьфинал в 2021-м.

Источник: Сетка Ролан Гаррос
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Ролан Гаррос
Даниил Медведев
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