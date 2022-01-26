Даниил Медведев: «После двух сетов моя уверенность была на нуле»

Россиянин Даниил Медведев заявил, что по ходу матча 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии против канадца Феликса Оже-Альяссима почти перестал верить в свою победу. Медведев проиграл первые две сета в матче.

«После двух сетов моя уверенность была на нуле. Соперник играл просто невероятно. Я никогда не видел от него прежде такой игры. Это был неповторимо.

Я же не мог показать свой лучший теннис. Допускал слишком много ошибок. Так что, повторюсь, перед третьим сетом уверенности не было. Оставалось только бороться», — приводит слова Медведева Reuters.

За выход в финал Australian Open 25-летний россиянин поспорит с греком Стефаносом Циципасом.