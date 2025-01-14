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Сегодня, 11:05

Медведев пошутил о победе над Самреем в 5 сетах: «Зачем играть полтора часа? Мне нужно минимум три»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над тайцем Касидитом Самреем в первом круге Australian Open-2025.

28-летний россиянин одержал победу над 418-й ракеткой мира в пяти сетах — 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2. Игра продолжалась 3 часа 8 минут.

«Я знаю, что играю лучше, когда больше играю в теннис. Поэтому я подумал: «Зачем играть полтора часа? Мне нужно минимум 3 часа.

Я смотрел его матчи и не видел такого уровня, поэтому это стало сюрпризом. Но если он будет играть так каждый матч... Его жизнь может быть очень хороша. Деньги, девушки, казино...да что угодно», — сказал Медведев в послематчевом интервью, несколько раз вызвав смех зрителей.

В следующем круге Открытого чемпионата Австралии Медведев встретится с американцем Лернером Тином.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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