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23 января, 20:40

Медведев — о матче с Тином: «Я не очень люблю с ним играть, но он, наверное, тоже не любит»

Ана Горшкова
Корреспондент

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мыслями о предстоящем матче четвертого круга Australian Open с американцем Лернером Тином.

«Во время матча показали статистику: Тин победил в трех сетах. Я обычно не смотрю на экраны, но мельком увидел и подумал: «Если выиграю сет и переведу в пятый, будет очень тяжело, а потом еще Лернер». Но главное было выиграть этот матч. О Лернере подумаю потом.

Я не очень люблю с ним играть, но он, наверное, тоже не любит: все наши матчи — это страдания на своей подаче, длинные розыгрыши. Я говорил об этом еще до турнира или даже до Брисбена: буду наслаждаться. Постараюсь получить удовольствие от тенниса и, может, где-то его удивить», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии-2026 россиянин обыграл венгра Фабиана Марожана в пяти сетах (6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3).

В личных встречах Медведева и Тина счет 2-1 в пользу американца. В 2025 году российский теннисист в пяти сетах проиграл американцу во втором круге Australian Open.

Даниил Медведев.Медведев сделал суперкамбэк на Australian Open. Россиянин впервые за два года ушел с 0:2 по сетам

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Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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