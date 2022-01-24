Медведев о матче с Кресси: «Это самый неудачный день в моей жизни»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал свое поведение на корте во время встречи с Максима Кресси (6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5).

Во время матча на корте Медведев громко выкрикнул: «Это самый неудачный день в моей жизни».

The most unlucky day I've ever had in my life. pic.twitter.com/qRPoBf8wuz — ??? . (@tennisgifsmedia) January 24, 2022

После игры у россиянина спросили, почему он так сказал.

«Да, это так. Это было безумие, потому что каждый раз, когда у меня был брейк-поинт, у Кресси была вторая подача. И в тот момент, когда я это прокричал, мой мяч коснулся сетки и упал на мою сторону», — сказал теннисист в интервью на корте.

В следующем раунде Медведев встретится с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады, который ранее победил Марина Чилича из Хорватии со счетом 2:6, 7:6 (9:7), 6:2, 7:6 (7:4).