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Сегодня, 11:26

Медведев о матче с Кресси: «Это самый неудачный день в моей жизни»

Медведев назвал день матча с Кресси самым неудачным
Анна Горшкова
Корреспондент

Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал свое поведение на корте во время встречи с Максима Кресси (6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5).

Во время матча на корте Медведев громко выкрикнул: «Это самый неудачный день в моей жизни».

После игры у россиянина спросили, почему он так сказал.

«Да, это так. Это было безумие, потому что каждый раз, когда у меня был брейк-поинт, у Кресси была вторая подача. И в тот момент, когда я это прокричал, мой мяч коснулся сетки и упал на мою сторону», — сказал теннисист в интервью на корте.

В следующем раунде Медведев встретится с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады, который ранее победил Марина Чилича из Хорватии со счетом 2:6, 7:6 (9:7), 6:2, 7:6 (7:4).

Источник: https://twitter.com/wwos/status/1485518784068788226?s=20
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