Даниил Медведев поделился эмоциями после 15-й победы подряд

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал свою 15-ю победу подряд. Ранее, 9 февраля, россиянин в первом круге Australian Open обыграл Вашека Поспишила — 6:2, 6:2, 6:4.

«Выиграть 15 раз подряд — здорово. На самом деле я не знаю о рекордах Новака, Рафы и Роджера. Думаю, они выигрывали и по 40 раз. Энди Маррей много выигрывал. Но мне интересно было бы узнать, много ли таких игроков с сериями, особенно на сильных турнирах. Это круто. Надеюсь, мне удастся выиграть еще больше», — сказал Медведев на пресс-конференции на YouTube-канале Australian Open TV.

Последний раз Медведев проигрывал в октябре 2020-го на турнире в Вене. При этом в 10 матчах он одержал победу над соперниками из топ-10. Следующим соперником 24-летнего россиянина станет победитель в паре Роберто Баэна (Испания) — Балаш Аттила (Венгрия).