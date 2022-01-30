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Сегодня, 22:54

Даниил Медведев планирует пропустить турнир в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев планирует пропустить турнир в Роттердаме
Иван Шитик
Корреспондент

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих планах после поражения в финале Australian Open.

«По планам? Заявлен на турнир в Роттердаме. Но после такого матча... Потом идет Акапулько. Первый раз буду там играть. А потом Индиан-Уэллс, Майами. Если с телом все хорошо будет... Попробую там хорошо сыграть», — сказал Медведев в интервью Eurosport.

В воскресенье в Мельбурне Медведев уступил Рафаэлю Надалю, ведя 2-0 по партиям, со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7. Матч продолжался 5 часов 24 минуты. Медведев проиграл в финале Australian Open во второй раз подряд. В прошлом году россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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