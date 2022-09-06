Даниил Медведев опустится на четвертое место в рейтинге ATP после завершения US Open

Российский теннисист Даниил Медведев потеряет первую строчку в рейтинге АТР и опустится на четвертое место после окончания Открытого чемпионата США.

В понедельник Медведев уступил австралийцу Кирьосу в матче четвертого круга US Open.

У россиянина будет 5065 очков. Его номинально уже обошли продолжающие борьбу на турнире испанец Карлос Алькарас (5100) и норвежец Каспер Рууд (5370), ставший первым полуфиналистом.

На первое место в рейтинге претендует и уже завершивший выступление в США Рафаэль Надаль (5810 очков). Испанец может сохранить лидирующую позицию, если Алькарас и Рууд не выйдут в финал.