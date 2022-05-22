Даниил Медведев оценил перспективы Карлоса Алькараса на Roland Garros

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, что думает о своих возможных соперниках на Roland Garros.

«Карлос Алькарас невероятно играл в Майами, Барселоне и Мадриде. Посмотрим, как он справится с давлением и сможет ли показать тот же теннис здесь. Бесспорно, он один из фаворитов. Нахождение в нижней части таблицы позволяет мне сосредоточиться на себе, потому что на грунте есть и другие хорошие игроки.

Я буду сосредоточен на каждой игре. Если я смогу выиграть эти матчи, значит, турнир получится хорошим. Посмотрим на второй неделе", — сказал Медведев на пресс-конференции.