Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, почему по ходу матча четвертого сета с Максима Кресси (6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5) начал громко комментировать игру.

«Если честно, я согласен, что матч был отличным. Просто я немного разозлился — скорее на себя. И я даже начал делать, как один человек — не хочу называть фамилию.

Просто говорил в воздух, чтобы немного на него надавить. Вдруг он начнет думать: «Чего это Медведев несет?» — и начнет ошибаться. Я недоволен тем, что сегодня сказал. Но самое важное, что я продолжил бороться", — сказал Медведев после матча.

В следующем раунде Медведев встретится с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.