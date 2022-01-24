Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 13:33

Медведев — о поведении на корте: «Я недоволен тем, что говорил, но самое важное, что я продолжил бороться»

Медведев заявил, что недоволен своим поведение на корте
Анна Горшкова
Корреспондент

Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, почему по ходу матча четвертого сета с Максима Кресси (6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5) начал громко комментировать игру.

«Если честно, я согласен, что матч был отличным. Просто я немного разозлился — скорее на себя. И я даже начал делать, как один человек — не хочу называть фамилию.

Просто говорил в воздух, чтобы немного на него надавить. Вдруг он начнет думать: «Чего это Медведев несет?» — и начнет ошибаться. Я недоволен тем, что сегодня сказал. Но самое важное, что я продолжил бороться", — сказал Медведев после матча.

В следующем раунде Медведев встретится с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.

Источник: https://twitter.com/Eurosport_UK/status/1485521058258206721?s=20
Теннис
Даниил Медведев
1
0
Читайте также
Сборная России по хоккею объявила состав на Олимпиаду. В нем много удивительного и странного
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Australian Open: Корне обыграла Халеп и другие. Расписание и результаты 24 января
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости