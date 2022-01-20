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Даниил Медведев — Ник Кирьос: где смотреть прямую трансляцию матча Australian Open

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Даниил Медведев.
Фото Reuters

В четверг, 20 января, российский теннисист Даниил Медведев проведет матч второго круга Australian Open-2022. Соперник — австралиец Ник Кирьос. Начало — не ранее 11.00 по московскому времени.

В первом круге россиянин победил Анри Лааксонена из Швейцарии со счетом 6:1, 6:4, 7:6 (7:3). Австралиец обыграл Лайама Броади из Великобритании — 6:4, 6:4, 6:3.

За матчем Медведев — Кирьос можно будет следить на сайте «СЭ». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на сайте Eurosport.

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Australian Open проходит с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).

Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира «Большого шлема», проходят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Ник Кирьос
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