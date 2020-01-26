Даниил Медведев: «Нельзя Вавринке позволять играть так, как он хочет»

Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча четвертого круга Australian Open со швейцарцем Стэном Вавринкой. Они встречались на US Open-2019, тогда россиянин одержал победу.

— У меня не будет возможности подготовить что-то специально под него, потому что смогу потренироваться всего час, — приводит слова Медведева пресс-служба Australian Open. — Но мы что-нибудь придумаем.

У Стэна мощная подача и игра, мне стоит поработать над приемом и агрессивностью. Нельзя позволять ему играть так, как он хочет. Мне нужно будет показать свой максимум.