Медведев высказался о криках болельщиков в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев после третьего сета в финале Australian Open против испанца Рафаэля Надаля высказался о поведении болельщиков, которые кричат во время розыгрыша очков.

«Они идиоты. Мозгов нет, они пустые. Вероятно, их жизнь должна быть очень грустной», — сказал Медведев в эфире Eurosport.

Третий сет выиграл Надаль со счетом 6:4. Первые два сета взял Даниил Медведев — 6:2, 7:6.

«Empty brains... their lives must be very bad!»



Daniil Medvedev makes his feelings clear about the Melbourne crowd ?#AusOpen | @DaniilMedwed pic.twitter.com/WBFEKt9wBb — Eurosport (@eurosport) January 30, 2022

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