Медведев — о криках болельщиков: «Они идиоты, мозгов нет»
Медведев высказался о криках болельщиков в финале Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев после третьего сета в финале Australian Open против испанца Рафаэля Надаля высказался о поведении болельщиков, которые кричат во время розыгрыша очков.
«Они идиоты. Мозгов нет, они пустые. Вероятно, их жизнь должна быть очень грустной», — сказал Медведев в эфире Eurosport.
Третий сет выиграл Надаль со счетом 6:4. Первые два сета взял Даниил Медведев — 6:2, 7:6.
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