Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 15:05

Медведев — о криках болельщиков: «Они идиоты, мозгов нет»

Медведев высказался о криках болельщиков в финале Australian Open
Виктория Кравченко
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев после третьего сета в финале Australian Open против испанца Рафаэля Надаля высказался о поведении болельщиков, которые кричат во время розыгрыша очков.

«Они идиоты. Мозгов нет, они пустые. Вероятно, их жизнь должна быть очень грустной», — сказал Медведев в эфире Eurosport.

Третий сет выиграл Надаль со счетом 6:4. Первые два сета взял Даниил Медведев — 6:2, 7:6.

Медведев — Надаль: кто заберет титул на Australian Open? Онлайн-трансляция

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
2
3
Читайте также
Игрока сборной Англии и «МЮ» обвиняют в изнасиловании. Его девушка выложила окровавленное лицо
Материалы сюжета: Даниил Медведев — Рафаэль Надаль: финал Australian Open 2022, новости, анонс и обзор главного матча турнира
Медведев — Надаль: Рафа отыграл один сет, Даниил ведет 2-1. Кто заберет титул на Australian Open? Онлайн-трансляция
Надаль выиграл третий сет у Медведева в финале Australian Open, Даниил ведет 2:1
Протест не удался: фанат попытался попасть на корт во время финала Медведев — Надаль
Медведев отыгрался со счета 1:4 и выиграл второй сет на тай-брейке в финале Australian Open против Надаля
Выбежавший на корт во время финала Australian Open зритель протестовал против содержания беженцев под стражей
Болельщик попытался выбежать на корт во время финала Australian Open Медведев — Надаль. Видео
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Надаль выиграл третий сет у Медведева в финале Australian Open, Даниил ведет 2:1

Медведев снова обратился к судье на вышке во время финала Australian Open
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости