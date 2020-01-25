Даниил Медведев: «Надеюсь победить во всех семи матчах на Australian Open»

Россиянин Даниил Медведев, в третьем круге Australian Open обыгравший местного теннисистка Алексея Попырина (6:4, 6:3, 6:2), отметил, что намерен выиграть все матчи турнира.

В четвертом круге Открытого чемпионата Австралии Медведев сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой.

— Я рад, что победил в трех сетах, — приводит слова Медведева пресс-служба ATP. — У меня остались хорошие воспоминания о прошлом годе, когда я впервые на турнире «Большого шлема» играл на второй неделе. Надеюсь, что в этот раз тоже далеко пройду. Я постараюсь выиграть как можно больше матчей. Надеюсь победить во всех семи матчах здесь.