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19 августа 2025, 20:00

Даниил Медведев/Мирра Андреева — Новак Джокович/Ольга Данилович: трансляция матча микста на US Open

Даниил Медведев и Мирра Андреева сыграют с Новаком Джоковичем и Ольгой Данилович в первом круге US Open 19 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева сыграют с сербами Ольгой Данилович и Новаком Джоковичем в первом круге микста на US Open во вторник, 19 августа. Матч пройдет на стадионе имени Луи Армстронга в Нью-Йорке (США). Начало — после 22.00 по московскому времени.

Медведев/Андреева — Данилович/Джокович: трансляция US Open в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире трансляции появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Следить за ходом встречи по геймам и результатом игры Медведев/Андреева — Данилович/Джокович можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 18 по 21 августа в четыре этапа — первый круг, 1/4 финала, полуфиналы и финал.

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Теннис
Даниил Медведев
Мирра Андреева
Новак Джокович
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