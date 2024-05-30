Медведев сыграет с Кецмановичем во втором круге «Ролан Гаррос» 30 мая

Россиянин Даниил Медведев сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем во втором круге Открытого чемпионата Франции в четверг, 30 мая. Время начала — в 12.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос». В России официальной видеотрансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире матч Медведев — Кецманович бесплатно можно смотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

В первом круге пятая ракетка мира победил немца Доминика Кепфера в четырех сетах — 6:3, 6:4, 5:7, 6:3.

57-й номер мирового рейтинга стартовал на «мейджоре» в Париже с победы над бразильцем Тьягу Монтейру — 6:2, 6:1, 4:6, 7:5.