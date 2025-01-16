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Сегодня, 11:00

Даниил Медведев — Лернер Тин: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Даниил Медведев сыграет с Лернером Тином во втором круге Australian Open
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с американцем Лернером Тином во втором круге Australian Open 2025 в четверг, 16 января. Ориентировочно матч начнется в 12.10 по московскому времени.

В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Также онлайны доступны на YouTube-канале Australian Open (в мультипликационном формате).

В первом круге Открытого чемпионата Австралии 2025 россиянин победил Касидита Самрея в пятисетовом матче — 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2. Американский теннисист стартовал в Мельбурне с победы над Камило Уго Карабелли — 4:6, 7:6 (7:3), 6:3, 5:7, 6:4.

28-летний Медведев — 5-я ракетка мира. 19-летний представитель США — 123-й номер рейтинга ATP.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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