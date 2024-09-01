Медведев после выхода в 4-й круг US Open: «Если буду хорошо играть в теннис, смогу выиграть все»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над итальянцем Флавио Коболли в третьем круге US Open.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:3 в пользу россиянина.

«Это был тяжелый матч, игра колебалась. В какой-то момент я начал играть на своей подаче гораздо лучше, чем на его. Было сложно, на улице было очень влажно, очень жарко. Чувствую, что зрителей было достаточно много для такого позднего времени. Я получал удовольствие от происходящего.

В сложных условиях у фаворитов может быть меньше шансов, чем у других. Нужно просто быть осторожнее. Если я буду хорошо играть в теннис, смогу выиграть все. Если буду играть плохо, могу проиграть кому угодно», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

В четвертом круге турнира «Большого шлема» 28-летний россиянин сыграет против Нуну Боржеша (Португалия).