Медведев: «Весь матч думал: «Постарайся сконцентрироваться»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Фабианом Марожаном во втором круге US Open.

«Чувствовал себя как в итальянском ресторане. Еда отличная. Послевкусие отличное. Но голова вот такая (показал на голову – см. скриншот). Было так влажно, что я весь матч думал: «Постарайся сконцентрироваться, постарайся сконцентрироваться». Забавное чувство.

В жизни я гораздо спокойнее, чем на корте... Злость во мне копится. Разница в том, что в жизни это может длиться месяц, два месяца или год. Это не очень хорошо, потому что когда все выплескивается наружу, это своего рода удар для окружающих, и им лучше бежать. Но это редкость. Теннис непрост. Мне тренер сегодня сказал, что теннис обнажает все твои шрамы», – сказал Медведев во флеш-интервью.

Следующим соперником Медведева будет итальянец Флавио Коболли, обыгравший бельгийца Зизу Бергса.