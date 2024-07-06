Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 22:16

Медведев — о победе над Штруффом: «Было бы странно, если бы мы закончили матч завтра»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над немцем Яном-Леннардом Штруффом в третьем круге Уимблдона-2024.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3, 4:6, 7:6 (7:3).

«Очень рад, что выиграл и закончил матч сегодня. Если бы мы закончили завтра, было бы немного странно. Я доволен своим уровнем игры, думаю, сегодня он играл гораздо лучше, чем вчера. В то же время и вчера импульс переходил от одного к другому, так что никогда не знаешь. Доволен, что выиграл и буду играть завтра», — сказал Медведев в интервью на корте.

Медведев и Штруфф начали матч третьего круга в пятницу, 5 июля. Однако из-за дождя встреча была перенесена на один день.

В четвертом круге Уимблдона Медведев встретится с болгарином Григором Димитровым.

Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
0
Читайте также
Тренер сборной Германии Вагнер ворвался в судейскую после поражения от Испании
Биография Майкла Чендлера: жизнь и карьера американского бойца UFC
ВС РФ с помощью «Искандера» уничтожили две установки Patriot ВСУ под Одессой
Ставка на Соболева, нехватка левого полузащитника и очень быстрые отборы. Как теперь выглядит «Спартак» при Деяне Станковиче
Орбан рассказал о своих вопросах Путину на встрече в Москве
Актера Римиса Сидабраса нашли мертвым в квартире в Москве
Популярное видео
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Медведев выиграл двухдневный марафон на Уимблдоне. Россиянин вышел в четвертый круг благодаря свечкам
Рыбакина отдала один гейм Возняцки и сыграет с Калинской на Уимблдоне
Уимблдон 2024, женщины, расписание и результаты 6 июля: победы Калинской и Рыбакиной, вылет Свентек
Матчи Медведева, Синнера, Алькараса. Онлайн-трансляция Уимблдона
Медведев победил Штруффа, Путинцева выбила Свентек. Онлайн-трансляция Уимблдона
Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 6 июля: Сафиуллин проиграл, Медведев победил, матч Джоковича
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рыбакина отдала один гейм Возняцки и сыграет с Калинской на Уимблдоне

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости