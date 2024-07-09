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Медведев — о победе над Синнером: «Знал, что, если хочу выиграть, это будет тяжелый матч»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона.

Россиянин одержал победу в пяти сетах — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

«Я знал, что, если я хочу победить Янника, это будет тяжелый матч. Он больше не тот парень, которого можно легко обыграть. В какой-то момент я понял, что ему нехорошо, но знал, что это может пройти. Он стал играть лучше. Я рад, что мне удавалось оставаться на высоком уровне. Это был отличный матч. Я рад победе и с нетерпением жду полуфинал», — приводит слова Медведева The Tennis Letter.

В полуфинале Медведев сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания, 3) — Томми Пол (США, 12).

Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Янник Синнер
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