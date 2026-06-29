Медведев — о победе над Чиличем: «Все ждали этот матч. Рад, что сделал его не таким зрелищным»

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над хорватом Марином Чиличем (6:1, 6:2, 6:4) в первом круге Уимблдона. Матч длился 1 час 53 минуты.

«Большой респект Марину. Он очень сложный соперник для первого круга и особенно на траве. Думаю, многие ждали этого матча. Рад, что смог сделать его не таким зрелищным, как некоторые из вас хотели (улыбается). Я стараюсь выигрывать. Рад, что смог обыграть в трех сетах такого сильного игрока, как Марин», — сказал Медведев во время интервью на корте.

В следующем круге 30-летний россиянин встретится с испанцем Даниэлем Меридой.