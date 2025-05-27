Медведев в пяти сетах проиграл Норри в первом круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти во второй круг «Ролан Гаррос».

На старте турнира «Большого шлема» 11-я ракетка мира в пяти сетах проиграл британцу Кэмерону Норри — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7. Встреча продолжалась 3 часа 52 минуты.

За игру Медведев 16 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету британца 1 эйс, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Следующим соперником Норри на Открытом чемпионате Франции станет аргентинец Агустин Гомес.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Кэмерон Норри (Великобритания) — Даниил Медведев (Россия, 11) — 7:5, 6:3, 4:6, 1:6, 7:5