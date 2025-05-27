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27 мая 2025, 16:03

Медведев в пяти сетах проиграл Норри в первом круге «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти во второй круг «Ролан Гаррос».

На старте турнира «Большого шлема» 11-я ракетка мира в пяти сетах проиграл британцу Кэмерону Норри — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7. Встреча продолжалась 3 часа 52 минуты.

За игру Медведев 16 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету британца 1 эйс, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Следующим соперником Норри на Открытом чемпионате Франции станет аргентинец Агустин Гомес.

Даниил Медведев.Медведев подавал на матч, но проиграл в первом круге. Камбэк с 0:2 не удался

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Кэмерон Норри (Великобритания) — Даниил Медведев (Россия, 11) — 7:5, 6:3, 4:6, 1:6, 7:5

Источник: Сетка Ролан Гаррос
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Теннис
Ролан Гаррос
Даниил Медведев
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