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Даниил Медведев — Карлос Алькарас: во сколько начнется и как смотреть матч Уимблдона 2024

Медведев и Алькарас сыграют в матче Уимблдона 2024 12 июля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Пятая ракетка мира из России Даниил Медведев сыграет с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом в 1/2 финала Уимблдона 2024 12 июля. Их встреча на Центральном корте в Лондоне (Великобритания) начнется в 15.30 по московскому времени.

В России официально не показывают матчи турниров «Большого шлема». Смотреть игру Уимблдона-2024 Медведев — Алькарас можно будет бесплатно и в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую трансляцию противостояния Даниила Медведева и Карлоса Алькараса.

Ранее в четвертьфинале Уимблдона-2024 28-летний Медведев обыграл итальянца Янника Синнера (6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3), а 21-летний Алькарас победил американца Томми Пола со счетом 5:7, 6:4, 6:2, 6:2.

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, Уимблдон, Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос».

Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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