Пятая ракетка мира из России Даниил Медведев сыграет с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом в 1/2 финала Уимблдона 2024 12 июля. Их встреча на Центральном корте в Лондоне (Великобритания) начнется в 15.30 по московскому времени.

В России официально не показывают матчи турниров «Большого шлема». Смотреть игру Уимблдона-2024 Медведев — Алькарас можно будет бесплатно и в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую трансляцию противостояния Даниила Медведева и Карлоса Алькараса.

Ранее в четвертьфинале Уимблдона-2024 28-летний Медведев обыграл итальянца Янника Синнера (6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3), а 21-летний Алькарас победил американца Томми Пола со счетом 5:7, 6:4, 6:2, 6:2.

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