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Даниил Медведев — Карлос Алькарас: сравнение титулов и призовых за карьеру перед полуфиналом Уимблдона 2024

Медведев сыграет с Алькарасом в полуфинале Уимблдона 12 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

В пятницу, 12 июля, пятый номер мирового рейтинга Даниил Медведев и третья ракетка мира Карлос Алькарас встретятся в полуфинале Уимблдона 2024. Начало матча запланировано на 15.30 по московскому времени. На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция матча.

Российский теннисист дебютировал среди профессионалов в 2014 году. Статистика побед и поражений в карьере — 361/145. Медведев — обладатель 20 турниров ATP и победитель одного турнира «Большого шлема» (US Open 2021). Также Даниил — финалист пяти ТБШ (US Open 2019 и 2023, Australian Open 2021, 2022 и 2024). За свою карьеру заработал более 41 миллиона долларов призовых.

Дебют испанского теннисист состоялся в 2018 году. Статистика побед и поражений в карьере — 181/49. Алькарас — победитель трех турниров «Большого шлема» (US Open 2022, Уимблдон 2023 и «Ролан Гаррос» 2024). Также на счету Карлитоса 14 титулов на турнирах ATP. В карьере он заработал более 31 миллиона долларов призовых.

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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