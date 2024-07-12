Медведев сыграет с Алькарасом в полуфинале Уимблдона 12 июля

Россиянин Даниил Медведев сыграет с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом в 1/2 финала Уимблдона 2024 в пятницу, 12 июля. Начало матча запланировано на 15.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию матча Медведев — Алькарас можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

28-летний Медведев — пятый номер рейтинга ATP. 21-летний Алькарас — третья ракетка мира.

Испанский теннисист — действующий чемпион Уимблдона.

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