Медведев в четырех сетах проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона-2024

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинальном матче Уимблдона-2024 — 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6.

Встреча продлилась 2 часа 59 минут. Медведев 5 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 3 заработанных. На счету Алькараса 6 эйсов, 2 двойные и 6 реализованных брейков из 15.

В финале Уимблдонского турнира Алькарас встретится с победителем встречи Новак Джокович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия).

В прошлом году Алькарас впервые в карьере одержал победу на Уимблдоне, обыграв в решающей встрече Джоковича.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Даниил Медведев (Россия, 5) — 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4