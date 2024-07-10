Даниил Медведев.

Полуфинал Уимблдонского турнира-2024 в мужском одиночном разряде между первой ракеткой России Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом пройдет в пятницу, 12 июля, на центральном корте. Время начала поединка пока не определено.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала турнира. В России официальной трансляции теннисного тура нет. В прямом эфире смотреть матч Медведев — Алькарас можно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

В в четвертьфинале Уимблдона Медведев в пяти сетах победил итальянца Янника Синнера. Испанец Карлос Алькарас обыграл Томми Пола из США.

Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.

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