Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 14:15

Даниил Медведев — Карлос Алькарас: дата матча — когда пройдет полуфинал Уимблдона 2024

Полуфинал Уимблдона Медведев — Алькарас пройдет 12 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Полуфинал Уимблдонского турнира-2024 в мужском одиночном разряде между первой ракеткой России Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом пройдет в пятницу, 12 июля, на центральном корте. Время начала поединка пока не определено.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала турнира. В России официальной трансляции теннисного тура нет. В прямом эфире смотреть матч Медведев — Алькарас можно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

В в четвертьфинале Уимблдона Медведев в пяти сетах победил итальянца Янника Синнера. Испанец Карлос Алькарас обыграл Томми Пола из США.

Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, Уимблдон, Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»

Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
0
Читайте также
Клубы РПЛ утвердили схему распределения доходов
Франция не смогла победить Испанию в полуфинале Евро-2024
Нидерланды – Англия: предматчевые расклады, прогнозы и история встреч
«В руководстве есть какие-то проблемы. Нельзя так работать». Руслан Пименов — о провале «Локомотива» на трансферном рынке, Глушенкове, Дзюбе и статусе «середняка»
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Популярное видео
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Крейчикова одержала победу над Остапенко и пробилась в полуфинал Уимблдона
Уимблдон-2024, расписание и результаты 10 июля: Джокович, Рыбакина и Крейчикова в полуфинале
Рыбакина и Крейчикова вышли в полуфинал, соперник Джоковича снялся. Онлайн-трансляция Уимблдона
Джокович уже в полуфинале Уимблдона! Соперники снимаются, зрители раздражают
Джокович вышел в полуфинал Уимблдона-2024 после отказа де Минаура
Джокович отказался продолжать интервью на Уимблдоне из-за провокационных вопросов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович отказался продолжать интервью на Уимблдоне из-за провокационных вопросов

Джокович вышел в полуфинал Уимблдона-2024 после отказа де Минаура

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости