Даниил Медведев и Новак Джокович включены в основную сетку US Open

Стал известен список участников, которые выступят на Открытом чемпионате США в 2022 году, сообщает пресс-служба турнира.

Из россиян в мужскую основную сетку заявлены четыре теннисиста: Даниил Медведев (1-й номер посева), Андрей Рублев (8), Карен Хачанов (26) и Аслан Карацев (37).

Отметим, что Медведев является действубщим победителем US Open.

У мужчин в основную сетку также включен Новак Джокович. Однако серб рискует пропустить Открытый чемпионат США из-за действующих в стране правил относительно коронавируса.

В женской сетке среди россиянок заявлены: Дарья Касаткина (12), Екатерина Александрова (28), Людмила Самсонова (56), Варвара Грачева (59), Анастасия Потапова (63), Анна Калинская (70), Евгения Родина (73) и Анастасия Павлюченкова (97).

Открытый чемпионат США пройдет с 29 августа по 11 сентября 2022 года.