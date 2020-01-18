Четвертая ракетка мира Даниил Медведев накануне старта Australian Open высказался о своих шансах на турнире.

В первом круге россиянин сыграет с Фрэнсисом Тиафо. В прошлом году американец дошел до четвертьфинала турнира.

— Хорошее выступление на Australian Open — это победа, — приводит The Age слова Медведева. - Но если вы спросите меня, чему я буду рад, то, конечно, это зависит от того, с кем играешь и кому проигрываешь. Я бы сказал, что буду удовлетворен четвертьфиналом. Если я буду в четвертьфинале, я не буду и говорить: «Хорошо, я достиг своей цели, этого достаточно для этого турнира». Я хочу выиграть любые соревнования, в которых принимаю участие.