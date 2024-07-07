Первая ракетка России Даниил Медведев в четвертом круге Уимблдона встретится с Григором Димитровым из Болгарии в воскресенье, 7 июля. Игра состоится на корте №1 и начнется не ранее 18:20 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня в перекличке. На территории России легальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть матч Медведев — Димитров можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

На старте Уимблдона-2024 Медведев победил двух Александров — американца Ковачевича (6:3, 6:4, 6:2), француза Мюллера (6:7, 7:6, 6:4, 7:5) и немца Яна-Леннарда Штруффа (6:1, 6:3, 4:6, 7:6). Димитров преодолел сопротивление серба Душана Лайовича (6:3, 6:4, 7:5), китайца Шана Цзюньчэна (5:7, 6:7, 6:4, 6:2, 6:4) и француза Гаэля Монфиса (6:3, 6:4, 6:3).