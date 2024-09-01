Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с итальянцем Флавио Коболли в третьем круге US Open 2024 в ночь с 31 августа на 1 сентября. Начало — в 03.30 по московскому времени. Матч пройдет на корте имени А. Эша Национального теннисного центра имени Билли Джина Кинга в Нью-Йорке (США).

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке соревновательного дня американского «мэйджора». В России легальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире матч Медведев — Коболли можно смотреть бесплатно в социальной сети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

28-летний Медведев — 5-я ракетка мира. 22-летний Коболли — 31-й номер рейтинга ATP.

Открытый чемпионат США по теннису 2024 пройдет с 19 августа по 8 сентября.

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