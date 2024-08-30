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Сегодня, 04:17

Медведев за 2 часа обыграл Марожана на US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу во втором круге US Open. В трех сетах он выиграл у венгра Фабиана Марожана — 6:3, 6:2, 7:6 (7:5).

Матч продолжался 2 часа 7 минут. 28-летний россиянин подал 8 раз навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 8 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта (из 6).

Следующим соперником Медведева будет итальянец Флавио Коболли, обыгравший бельгийца Зизу Бергса — 4:6, 6:3, 7:5, 6:3.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:3, 6:2, 7:6 (7:5)

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Даниил Медведев
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