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Сегодня, 20:00

Даниил Медведев — Душан Лайович: смотреть трансляцию матча US Open 2024

Медведев сыграет с сербом Лайовичем в первом круге US Open 27 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Первая ракетка России Даниил Медведев и серб Душан Лайович сыграют в первом круге US Open во вторник, 27 августа. Игра пройдет на стадионе «Луи Армстронг Стэдиум» в Нью-Йорке и начнется не ранее 21:00 по московскому времени.

В личных встречах ведет именно Лайович. Он победил Медведева на турнире в Монте-Карло в 2019-м и на турнире в Роттердаме в 2021-м. Даниил выиграл лишь один раз — на турнире в Москве в 2018-м.

Следить за матчем US Open-2024 можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ». Официальных трансляций Открытого чемпионата США в России в 2024 году не запланировано. Ряд тематических пабликов соцсети «ВКонтакте» предлагает смотреть матчи в прямом эфире.

Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», US Open).

Основная информация о турнире «Большого шлема» доступна по ссылке на сайте «СЭ».

Карен Хачанов, Мирра Андреева и&nbsp;Даниил Медведев. Старт Медведева, Мирры Андреевой, Шнайдер и Хачанова. Онлайн-трансляция US Open

Теннис
US Open
Даниил Медведев
Душан Лайович
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