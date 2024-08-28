Медведев вышел во второй круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в первом круге турнира US Open. В четырех сетах он выиграл у серба Душана Лайовича — 6:3, 3:6, 6:3, 6:1.

Матч продолжался 2 часа 35 минут. 28-летний россиянин 14 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта (из 9).

Следующий соперник Медведева определится в матче Фабиан Марожан (Венгрия) — Хамад Меджедович (Сербия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Душан Лайович (Сербия) — 6:3, 3:6, 6:3, 6:1

Янник Синнер (Италия, 1) — Маккензи Макдональд (США) — 2:6, 6:2, 6:1, 6:2

Факундо Диас Акоста (Аргентина) — Юго Гастон (Франция) — 6:1, 6:4, 6:2

Артур Филс (Франция, 24) — Лернер Тин (США, WC) — 6:4, 3:6, 6:1, 6:2

Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:4, 7:5, 6:4