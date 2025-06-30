Даниил Медведев и Бенжамен Бонзи встретятся в матче Уимблдона

Россиянин Даниил Медведев встретится с французом Бенджамином Бонзи в матче первого круга Уимблдона в понедельник, 30 июня. Игра начнется не ранее 13.00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча Даниил Медведев — Бенджамин Бонзи в первом круге Уимблдона

За результатами матчей Уимблдонского турнира 2025 можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции игр турнира «Большого шлема». Видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и хостинга «VK Video».

Победитель матча выйдет во второй круг, где встретится с Витом Коривой или Джорданом Томпсоном.

Наивысшим достижением Медведева на Уимблдоне за карьеру является выход в полуфинал. Бонзи доходил до второго круга.