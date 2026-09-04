Даниил Медведев — Артур Риндеркнеш: во сколько начало матча US Open, где смотреть трансляцию

Российский теннисист Даниил Медведев и француз Артур Риндеркнеш сыграют в третьем круге US Open — 2026 в пятницу, 4 сентября. Начало — после 19.30 по московскому времени.

Даниил Медведев — Артур Риндеркнеш : трансляция матча US Open в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире матч можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

30-летний Медведев — восьмая ракетка мира. 31-летний Риндеркнеш занимает 29-е место в рейтинге ATP.

В истории личных встреч счет 1-1.

Даниил Медведев — победитель US Open — 2021, финалист Открытого чемпионата США по теннису в 2019 и 2023 годах.

Во втором круге US Open — 2026 россиянин победил американца Себастьяна Горзни в трех сетах — 6:1, 6:3, 7:5. Француз во втором раунде обыграл испанца Хауме Муньяра — 7:6 (7:4), 6:2, 7:5.

Открытый чемпионат США по теннису стартовал 23 августа и завершится 13 сентября. Мужской финал запланирован на 13 сентября. Последний в сезоне турнир «Большого шлема» традиционно проходит на хардовых кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке (США).