Медведев и Зверев 19 раз играли друг против друга

Полуфинальные матчи Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде пройдут в пятницу, 26 января. Соперником первой ракетки России Даниила Медведева в полуфинале будет немецкий теннисист Александр Зверев.

На профессиональном уровне соперники играли 18 раз друг против друга. Их первая встреча состоялась в 2016 году в 1/16 финала турнира Санкт-Петербурга. Тогда сильнее оказался Зверев и одержал победу в двух сетах (6:3, 7:5). Счет в личных встречах 11-7 в пользу Даниила.

Статистика личных встреч Даниила Медведева и Александра Зверева

22.09.2016. Победитель: Александр Зверев. Счет: 2:0. 05.08.2017. Победитель: Александр Зверев. Счет: 2:0. 24.03.2018. Победитель: Александр Зверев. Счет: 2:1. 09.08.2018. Победитель: Александр Зверев. Счет: 2:0. 13.10.2019. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:0. 15.11.2019. Победитель: Александр Зверев. Счет: 2:0. 08.11.2020. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:1. 16.11.2020. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:0. 06.02.2021. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:1. 06.11.2021. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:0. 16.11.2021. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:1. 21.11.2021. Победитель: Александр Зверев. Счет: 2:0. 14.03.2023. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:1. 13.04.2023. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:1. 16.05.2023. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:0. 17.08.2023. Победитель: Александр Зверев. Счет: 2:0. 03.10.2023. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:0. 15.11.2023. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:0.

Победитель матча Медведев — Зверев сыграет в финале Australian Open с триумфатором пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Янник Синнер (Италия, 4).

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