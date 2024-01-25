Даниил Медведев — Александр Зверев: статистика личных матчей
Полуфинальные матчи Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде пройдут в пятницу, 26 января. Соперником первой ракетки России Даниила Медведева в полуфинале будет немецкий теннисист Александр Зверев.
На профессиональном уровне соперники играли 18 раз друг против друга. Их первая встреча состоялась в 2016 году в 1/16 финала турнира Санкт-Петербурга. Тогда сильнее оказался Зверев и одержал победу в двух сетах (6:3, 7:5). Счет в личных встречах 11-7 в пользу Даниила.
Статистика личных встреч Даниила Медведева и Александра Зверева
- 22.09.2016. Победитель: Александр Зверев. Счет: 2:0.
- 05.08.2017. Победитель: Александр Зверев. Счет: 2:0.
- 24.03.2018. Победитель: Александр Зверев. Счет: 2:1.
- 09.08.2018. Победитель: Александр Зверев. Счет: 2:0.
- 13.10.2019. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:0.
- 15.11.2019. Победитель: Александр Зверев. Счет: 2:0.
- 08.11.2020. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:1.
- 16.11.2020. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:0.
- 06.02.2021. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:1.
- 06.11.2021. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:0.
- 16.11.2021. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:1.
- 21.11.2021. Победитель: Александр Зверев. Счет: 2:0.
- 14.03.2023. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:1.
- 13.04.2023. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:1.
- 16.05.2023. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:0.
- 17.08.2023. Победитель: Александр Зверев. Счет: 2:0.
- 03.10.2023. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:0.
- 15.11.2023. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:0.
Победитель матча Медведев — Зверев сыграет в финале Australian Open с триумфатором пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Янник Синнер (Италия, 4).
Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.
Открытый чемпионат Австралии 2024: сетка турнира, результаты и новости