Первая ракетка России Даниил Медведев во втором круге Уимблдона-2024 встретится с Александром Мюллером из Франции в среду, 3 июля. Их встреча начнется не ранее 15.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня в перекличке. На территории России легальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть матч Медведев — Мюллер можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Ранее их пути пересекались однажды — в 2016 году на челленджере во Франции россиянин переиграл соперника со счетом 6:0, 6:0. На старте Уимблдона Медведев победил Александра Ковачевича из США (6:3, 6:4, 6:2), а Мюллер переиграл соотечественника Уго Гастона (6:4, 7:6, 7:6).