Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:06

Медведев пробился в третий круг Уимблдона

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Россиянин Даниил Медведев победил француза Александра Мюллера во втором круге Уимблдона — 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:4, 7:5.

Матч длился 3 часа 29 минут. 5-я ракетка мира Медведев за игру сделал 14 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 14 брейк-пойнтов. У 102-й ракетки мира Мюллера — 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 из 7 реализованных брейк-пойнта.

Медведев вышел в третий круг травяного «мэйджора» и встретится с победителем матча Чжан Чжичжэнь (Китай, 32) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию третьего игрового дня Уимблдона.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Александр Мюллер (Франция) — 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:4, 7:5

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
1
24
Читайте также
Чемпион мира по легкой атлетике Жак Фрайтаг найден мертвым в ЮАР
Стюарды избили болельщика во время матча Евро Португалия — Словения
Суд вынес приговор пытавшимся вступить в ВСУ сыновьям священника Ащеулова
Эрдоган ждет чемпионства, «оранжевое» наслаждение и кроссовки в румынской штрафной. Что произошло на Евро-2024 после выхода в 1/4 финала Нидерландов и Турции
Рябков исключил контакты с США после сближения их БПЛА с самолетами РФ
Ребенок утонул в бассейне оздоровительного комплекса в Алтайском крае
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Джокович рассказал о планах выучить русский язык
Тиафо вышел в третий круг Уимблдона и может сыграть с Алькарасом
Медведев перепутал счет на тай-брейке в матче Уимблдона и прекратил играть
Шарапова пришла на матч Медведева на Уимблдоне
Джокович уверенно вышел во второй круг Уимблдона
Де Минаур об участии Джоковича на Уимблдоне через месяц после операции: «Он сверхчеловек»
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Уимблдон 2024, мужчины, результаты 3 июля: Медведев обыграл Мюллера и другие матчи
Медведев вышел в третий круг, Карацев отказался от борьбы с Хачановым, суперкамбэк Сафиуллина. Онлайн-трансляция Уимблдона
Рууд уступил Фоньини во втором круге Уимблдона
Кудерметова уступила Крейчиковой в первом круге Уимблдона
Спортивный психолог: «Поведение Рублева на корте идет из детства»
Хачанов на отказе Карацева в пятом сете вышел во второй круг Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уимблдон 2024, мужчины, результаты 3 июля: Медведев обыграл Мюллера и другие матчи

Котов проиграл в первом круге парного Уимблдона

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости