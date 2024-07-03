Медведев пробился в третий круг Уимблдона

Россиянин Даниил Медведев победил француза Александра Мюллера во втором круге Уимблдона — 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:4, 7:5.

Матч длился 3 часа 29 минут. 5-я ракетка мира Медведев за игру сделал 14 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 14 брейк-пойнтов. У 102-й ракетки мира Мюллера — 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 из 7 реализованных брейк-пойнта.

Медведев вышел в третий круг травяного «мэйджора» и встретится с победителем матча Чжан Чжичжэнь (Китай, 32) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию третьего игрового дня Уимблдона.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Александр Мюллер (Франция) — 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:4, 7:5