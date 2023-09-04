Медведев сыграет против Де Минаура в четвертом круге US Open 4 сентября в 23:00 мск

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев и 13-й номер мирового рейтинга Алекс де Минаур сыграют в рамках 1/8 финала Открытого чемпионата США 4 сентября, в понедельник. Ориентировочное время начала матча — не ранее 23.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в мужскаом одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Медведев — Де Минаур.

В текущем розыгрыше Открытого чемпионата США Даниил Медведев одержал победы над Атиллой Балашем, Кристофером О'Коннеллом и Себастьяном Баесом. Де Минаур победил Ибин Ву, Тимофея Скатова и Николаса Харри. В истории очных противостояний лидирует россиянин (3 — 2).

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

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