11-я ракетка мира Коллинз вышла во второй круг Уимблдона
Американка Даниэль Коллинз обыграла датчанку Клару Таусон в первом круге Уимблдона — 6:3, 7:6 (7:4).
Матч длился 1 час 43 минуты. Коллинз реализовала матчбол с третьей попытки.
Во втором круге 11-я ракетка мира сыграет с Далма Галфи (Венгрия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Даниэль Коллинз (США, 11) — Клара Таусон (Дания) — 6:3, 7:6 (7:4)
Юле Нимайер (Германия) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:2, 6:1
Камила Осорио (Колумбия) — Лорен Дэвис (США) — 6:3, 6:1
Кэти Волынец (США, Q) — Мария Карле (Аргентина) — 6:2, 7:5
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 20) — Магдалена Фрех (Польша) — 7:5, 6:3
Источник: Сетка Уимблдона
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