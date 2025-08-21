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21 августа 2025, 06:38

Хромачева в паре с Рахимовой проиграли в первом круге турнира в Монтеррее

Евгений Козинов
Корреспондент

Российские теннисистки Ирина Хромачева и Камилла Рахимова проиграли канадке Габриэле Дабровски и новозеландке Эрин Рутлайфф в первом круге турнира в Монтеррее — 2:6, 1:6.

Матч длился 52 минуты. Россиянки ни разу не подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету их соперниц — 4 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов (из 5).

Во втором круге Дабровски и Рутлайфф сыграют с Линдой Носковой и Ребеккой Шрамковой.

Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2025
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг

Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия, 1) — Ирина Хромачева/Камилла Рахимова (Россия) — 6:2, 6:1

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Теннис
Ирина Хромачева
Камилла Рахимова
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