Хромачева в паре с Рахимовой проиграли в первом круге турнира в Монтеррее

Российские теннисистки Ирина Хромачева и Камилла Рахимова проиграли канадке Габриэле Дабровски и новозеландке Эрин Рутлайфф в первом круге турнира в Монтеррее — 2:6, 1:6.

Матч длился 52 минуты. Россиянки ни разу не подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету их соперниц — 4 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов (из 5).

Во втором круге Дабровски и Рутлайфф сыграют с Линдой Носковой и Ребеккой Шрамковой.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2025

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия, 1) — Ирина Хромачева/Камилла Рахимова (Россия) — 6:2, 6:1