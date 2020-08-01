Цзян Ван снялась с US Open и рассталась с тренером

29-я ракетка мира, китаянка Цзян Ван, не сможет выступить на американских турнирах. Она снялась с турнира в Цинциннати и US Open, сообщает AP.

Также спортсменка объявила о расставании с тренером Томасом Друэ.

— В нынешних условиях мы с Томасом не может тренироваться вместе, поэтому мы решили прекратить наше сотрудничество. Я всегда буду благодарна ему за советы. Желаю всего наилучшего ему и его прекрасной семье, — сказала китаянка.