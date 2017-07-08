Цонга в пяти сетах проиграл Керри в третьем круге Уимблдона

Американец Сэм Керри победил француза Жо-Вилфрида Цонга в третьем круге Уимблдона. Встреча закончилась в пяти сетах – 6:2, 3:6, 7:6 (7:5), 1:6, 7:5. Спортсмены начали матч вчера, однако их поединок был приостановлен из-за наступления темноты.

В 1/8 финала турнира Керри сыграет с Кевином Андерсоном из ЮАР.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Керри (США, 24) – Цонга (Франция, 12) – 6:2, 3:6, 7:6 (7:5), 1:6, 7:5