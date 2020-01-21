Цонга отказался продолжать матч с Попыриным из-за травмы

Французский теннисист Жо-Вилфрид Цонга прекратил борьбу на Australian Open.

После третьего сета француз отказался продолжать матч с австралийцем Алексеем Попыриным из-за травмы. Счет в матче был 6:7(5:7), 6:2, 6:1 в пользу австралийского теннисиста.

В следующем раунде Попырин сыграет с победителем пары Уго Гастон (Франция) — Хайме Мунар (Испания).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Алексей Попырин (Австралия) — Жо-Вилфрид Цонга (Франция, 28) — 6:7(5:7), 6:2, 6:1 отказ 2-го игрока

Альяж Бедене (Словения) — Джеймс Дакуорт (Австралия) — 6:4, 6:7(5:7), 6:7(5:7), 6:2, 6:4