Цонга отказался продолжать матч с Попыриным из-за травмы
11:17
Французский теннисист Жо-Вилфрид Цонга прекратил борьбу на Australian Open.
После третьего сета француз отказался продолжать матч с австралийцем Алексеем Попыриным из-за травмы. Счет в матче был 6:7(5:7), 6:2, 6:1 в пользу австралийского теннисиста.
В следующем раунде Попырин сыграет с победителем пары Уго Гастон (Франция) — Хайме Мунар (Испания).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Алексей Попырин (Австралия) — Жо-Вилфрид Цонга (Франция, 28) — 6:7(5:7), 6:2, 6:1 отказ 2-го игрока
Альяж Бедене (Словения) — Джеймс Дакуорт (Австралия) — 6:4, 6:7(5:7), 6:7(5:7), 6:2, 6:4
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