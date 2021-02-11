Циципас в пяти сетах обыграл Коккинакиса и вышел в третий круг Australian Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас 11 февраля в матче 2-го круга Australian Open обыграл австралийца Танаси Коккинакиса — 6:7 (5:7), 6:4, 6:1, 6:7 (5:7), 6:4. Матч длился четыре с половиной часа.

Следующим соперником Циципаса будет швед Микаэль Имер, выигравший у испанца Карлоса Алькараса — 2:6, 6:4, 6:4, 7:6 (7:5).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Танаси Коккинакис (Австралия, WC) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:1, 6:7 (5:7), 6:4